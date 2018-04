In bester Verfassung

TSG: Turnerinnen steigen in die Verbandsliga auf

Seckenheim. Beim Final-Wettkampf in Singen, der Stadt am Hohentwiel, gelang den TSG-Landesliga-Damen der Aufstieg in die Verbandsliga des Badischen Turner-Bundes.

Die vor der Saison neu zusammengestellte Seckenheimer Riege hatte zwar von Rundenbeginn an achtbar mitgemischt, sich von Wettkampf zu Wettkampf gesteigert, doch bei dem erlesenen Feld im Finale gar den zweiten Platz zu

...

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018