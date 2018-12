In Bild und Text

Friedrichsfeld. 115 Jahre bewegte Fußballgeschichte liegen hinter dem FC Germania Friedrichsfeld.

Doch das Geschehen überschlägt sich in der heutigen Zeit immer schneller, so dass alleine schon fünf Jahre markante Veränderungen in einem Vereinsleben bringen können. Anlässlich dieses kleinen Jubiläums hat sich der FC Germania Friedrichsfeld entschieden, die Geschichte des Vereins in

...