In Blaustein gab es nichts zu holen

Heddesheim. Beim Tabellenführer in Blaustein war für die Oberliga-Handballer der SG Heddesheim nichts zu holen, zumal der Spitzenreiter auf Revanche für die Hinspiel-Niederlage aus und damit noch einen Tick motivierter war.

Die Löwen mussten in diesem Spiel auf Christopher Hinrichs und Dominik Adam verzichten. Die Gastgeber gingen schnell mit 3:1 in Führung, aber Marlon Lietz, an diesem

...