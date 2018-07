In den Startlöchern

SG Heddesheim: Stammgäste und Neulinge haben für den Edeka-Cup zugesagt

Heddesheim. Nicht mehr lange, dann steigt der Edeka-Cup. Am Freitag, 27. Juli beginnen die Herren wie immer am Freitagabend und am Samstag greifen dann die Damen ins Turniergeschehen ein. Die Endspiele steigen dann am Sonntagmittag.

Hier schon mal die Teilnehmerfelder, die sich sehen lassen können. So sind bei den Herren gleich vier Drittligisten aus der Region am Start. Dazu aus der OL

...

Sie sehen 28% der insgesamt 1435 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.07.2018