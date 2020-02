Julia Six langt beim Debüt kräftig zu

Ladenburg. Am vergangenen Samstag waren die Heberinnen und Heber des ASV Ladenburg zu Gast beim TV Feldrennach. Die Mannschaft um Trainer Werner Rapp wurde dieses Mal von Neuzugang Julia Six unterstützt, die in diesem Wettkampf ihr Debüt feierte. Nach dem Sieg gegen den VfL Sindelfingen stellte auch dieser Wettkampf für den ASV eine wichtige Gelegenheit dar, sich Punkte für den Klassenerhalt

