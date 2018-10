Kampfgeist ungebrochen

Edingen-Friedrichsfeld. Beim Heimspiel am Sonntag empfing die männliche E-Jugend der SG Edingen-Friedrichsfeld in der Werner-Herold-Halle in Edingen die Jungs der HG Saase. Die Bank der SG war voll besetzt, so wurde durchgewechselt und jeder Spieler kam zum Einsatz.

Gutes und schnelles Spiel

In der ersten Halbzeit war das Spiel der SGEF noch sehr unsicher. Zu viele Fehlpässe

