Kerwe bei Fortuna

Edingen. Am ersten Wochenende im Oktober ist es wieder soweit: In Edingen wird traditionell die Kerwe gefeiert. Die SpVgg Fortuna beginnt am Samstag, den 5. Oktober, ab 15.30 Uhr im Zelt hinter der Alten Schule. Ab 19 Uhr werden in diesem Jahr wieder Stephan „Stips“ Kraus-Vierling und Band die Stimmung einheizen.

Sonntags öffnet der Verein ab 10 Uhr sein Zelt, zum Mittagstisch werden

...