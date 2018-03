Kicker zeigen Kampfgeist

SGEF: C-Jugend macht es dem Gegner nicht leicht

Edingen-Friedrichsfeld. Im letzten Spiel der Saison trafen die Jungs der C-Jugend in der heimischen Werner-Herold-Halle auf den Tabellenzweiten. In den ersten paar Minuten erfolgte der Angriff ein bisschen verstolpert und in der Abwehr waren die Spieler der SGEF auch nicht ganz wach. Das nutzten die Gäste und zogen auf 0:3 davon.

Tormann Philipp verhinderte Schlimmeres, indem er einen

...

Sie sehen 27% der insgesamt 1468 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.03.2018