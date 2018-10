Klug und taktisch

Ilvesheim/Ladenburg. Am fünften Spieltag der noch jungen Spielrunde 2018/19 empfing die männliche D-Jugend 1 der JSG Ilvesheim/Ladenburg die SG Vogelstang/Käfertal. Dass die spielstarken Gäste dieses Derby nicht so einfach herschenken wollten, wurde im Spielverlauf mehr als deutlich. Es entwickelte sich trotz eines anfänglichen 5:0-Laufs des Gastgebers in der Folge eine hart umkämpfte Partie

...