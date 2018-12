Knapp daneben ist auch vorbei

Ladenburg. Abermals keine Punkte konnten sich die Ladenburger Gewichtheber in der zweiten Bundesliga erkämpfen, obwohl man am vergangenen Samstag in der Lobdengauhalle gegen den SVG Obrigheim 2 bei der 383,8 zu 418,4 Niederlage kurz davor war. Bereits im Vorfeld erhoffte sich Trainer Werner Rapp einen Punktgewinn im Reißen und man setzte alles daran, diesen Gewinnpunkt zu holen. Der erste

...