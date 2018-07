Lago Maggiore und Mailand begeistern

Montagsfrauen Friedrichsfeld: Turnerinnen des TSG Ziegelhausen mit an Board / Nächste Reise geht nach Ostfriesland

Friedrichsfeld. Die alljährliche Viertagesfahrt der Montagsfrauen des Turnvereins zusammen mit den Turnerinnen der TSG Ziegelhausen führte in diesem Jahr an den Lago Maggiore.

In Baveno im wunderschönen Hotel Splendid, welches direkt am See lag, hatten die Damen ihr Quartier. Gestartet war man dazu frühmorgens in Ziegelhausen und Friedrichsfeld, um nach einer recht langen Fahrt gegen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.07.2018