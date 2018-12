Lea Hanßen erfolgreich

Ladenburg. Zum Abschluss der Vorrunde 2018/2019 hatte die erste Herrenmannschaft in der Bezirksliga Nord den Tabellenführer TTV Heidelberg II zu Gast in der heimischen Jahnhalle. Die Römerstädter als Aufsteiger präsentierten sich nicht in Bestbesetzung und so mussten sie mit einer 4:9-Niederlage in die Winterpause gehen. Die Ladenburger spielten in folgender Aufstellung: Daniel Gropp, Moritz

...