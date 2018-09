Licht und Schatten

Ladenburg. Die erste Mannschaft des LSV Ladenburg musste zum Auftakt gleich ein Auswärtsspiel absolvieren. Als Aufsteiger in die starke Bezirksliga Nord keine leichte Aufgabe. Mannschaftsführer Moritz Schneider konnte auch nicht seine optimale Aufstellung gegen den TTV Mühlhausen II an die Platten schicken. Mit einer 6:9 Niederlage mussten die „Römerstädter“ am ersten Spieltag der Saison

...