Lo Ricco holt Silber

Seckenheim. Am ersten Februarwochenende fanden in der Frankfurter Leichtathletikhalle des Kalbacher Sportzentrums die Süddeutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Jugend U18 sowie Aktiven statt. 755 Athletinnen und Athleten aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland fanden sich in Frankfurt am Main ein, um die diesjährigen Süddeutschen

...