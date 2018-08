LSV erweitert Yoga-Angebot

Anzeige

Ladenburg. Mit „Yoga für Aufgeweckte“-Power Yoga für Einsteiger und Geübte liegt der Fokus mehr auf dem sportlichen Üben. Der Körper wird in den Stellungen (Asanas) gekräftigt, gedehnt und achtsam mobilisiert. Durch diese Achtsamkeit entstehen Ruhe und Gelassenheit wie von allein. Der frühe Vogel fängt den Wurm, daher ist Kursbeginn morgens um 8 Uhr. Eine Yogaeinheit geht etwa bis 9.15 Uhr. Der erste Kurs findet am 21. September statt. Am Freitag, 14. September, findet um 8 Uhr ein kostenloses Schnuppertraining in der Jahnhalle, im Hubald-Schmitt-Saal statt. LSV