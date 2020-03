LSV I feiert 9:3-Sieg

Ladenburg. Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft der LSV Ladenburg hatte in der Bezirksklasse Rhein-Neckar ein Pflichtspiel beim SV Rippenweier zu bestreiten – tabellarisch eine klare Sache für die Römerstädter. Am Ende waren die Ladenburger mit einem 9:3-Sieg sehr zufrieden. Schon die drei Eingangsdoppel gingen an die „Römer“. Im mittleren Paarkreuz konnte Jochen Röth mit zwei Einzelsiegen

...