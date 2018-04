LSV schockt den TTC Reilingen

LSV Ladenburg: Tischtennisspieler der ersten Herrenmannschaft erfüllen sich einen Traum und siegen mit 9:3

Ladenburg. Die erste Herrenmannschaft der LSV 1864 Ladenburg ist in die Bezirksliga Nord des Rhein-Neckar-Kreises aufgestiegen. Nach mehrmaligen Anläufen in mehreren Jahren ist es wie eine Befreiung für die Männer um Teamchef Andreas Pfeiffer. Mit einem überzeugenden 9:3-Sieg in der Relegation beim TTC Reilingen ist für die „Römerstädter“ ein Traum in Erfüllung gegangen. Die zahlreich

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1785 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018