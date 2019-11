Medaillen für die TSG

Seckenheim. Am Samstag haben die Turnerinnen und Turner der TSG Seckenheim erfolgreich an den Geräte-Einzelmeisterschaften des Turngaus Mannheim in Reilingen teilgenommen. Insgesamt waren in den verschiedenen Wettbewerben 30 Mädchen und 23 Jungs der TSG am Start. Der Wettkampf begann am Morgen mit den Pflichtwettkämpfen der jüngeren Mädchen sowie dem Gerätesechskampf der Jungs. Am Nachmittag

...