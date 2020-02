Medaillenregen bei Turnern

Während des Schülersportfests des Turnbunds Germania Reilingen konnten die Athleten des SV 98/07 Seckenheim mit guten Leistungen glänzen. Sie gingen in den Einzeldisziplinen Sprint, Weit-, Hochsprung, Kugelwerfen sowie in den Teamwettkämpfen der Altersklassen U10 und U8 an den Start.

© SV 98/07