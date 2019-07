Minis legen sich ins Zeug

Friedrichsfeld. Am Samstag, dem 29. Juni, spielten die Minis des TV Friedrichsfeld in Ilvesheim beim Neckar-Cup. Bei überaus heißen Temperaturen zeigten die Kleinen, was sie in den letzten Monaten von ihrem Trainergespann Jasmin und Heike Jung gelernt haben.

Die Gegner waren die HSG Mannheim und der Gastgeber Ilvesheim mit zwei Teams. Trotz der hohen Temperaturen legten sich die Kleinen

...