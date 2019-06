Neues Logo, neuer Name

Seckenheim. In den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden in der Erzdiözese Freiburg die katholischen Senioren- und Altenorganisationen teilweise gegründet oder unter dem Begriff „Altenwerk“ zusammengefasst. Vor 47 Jahren wurde so auch in St. Aegidius Seckenheim das Altenwerk aus der Taufe gehoben und neben Organisationen wie Frauengemeinschaft, Männerwerk, Bildungswerk, KAB, Sozialwerk,

