Niederlagen für Tischtennis-Spieler

Ladenburg. Die zweite Tischtennis-Herrenmannschaft der LSV Ladenburg hatte am vergangenen Wochenende den Tabellenführer der Bezirksklasse Rhein-Neckar, den TTF Hemsbach, zu Gast in der heimischen Jahnhalle. Die Römerstädter mussten bei der 2:9-Niederlage die Spielstärke der Bergsträßer anerkennen. Bemerkenswert ist, dass die beiden Ladenburger Siege in den Eingangsdoppeln erkämpft wurden. Das

...