Friedrichsfeld. Seit vielen Jahren schon ist die Friedrichsfelder Hallenfußball-Ortsmeisterschaft eines der beliebtesten Laienturniere in der Region. Teilweise waren die Teilnehmerzahlen auf bis zu 18 Mannschaften angewachsen. Am 26. Januar steigt die Neuauflage dieser Veranstaltung in der Lilli-Gräber-Halle. „Es sind noch Plätze frei für diese Auflage“, sagt Sarah Erny von der

