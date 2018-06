Persönliche Bestleistungen erreicht

SV Seckenheim: Leichtathleten treten bei Blockwettkampfmeisterschaften an / Kim und Giulia zum ersten Mal bei Badischen Meisterschaft dabei

Seckenheim. Mitte Juni fanden in Langensteinbach, nahe Karlsruhe, die Badischen Meisterschaften der Blockwettkämpfe für die Altersklassen U14 und U16 statt. Vom SV 98/07 Seckenheim qualifizierten sich vier junge Leichtathleten für diese Meisterschaft, die alle hochmotiviert an den Start gingen. Blockwettkämpfe sind Fünfkämpfe, die nur in den Altersklassen U14 und U16 angeboten werden, so dass

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3078 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.06.2018