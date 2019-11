Pflichtaufgabe erfolgreich gemeistert

Schriesheim. Am 13. Kampftag empfing die Ringerstaffel des KSV Schriesheim in der Regionalliga Südwest den punktlosen Letzten TuS Adelhausen II. Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass die TuS mit seiner jungen Mannschaft sportlich aus der Regionalliga absteigen will, um in der südbadischen Oberliga einen Neuaufbau zu beginnen.

In einer einseitigen Begegnung verdient der Sieg von Kerim

...