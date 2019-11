Rekordzahl an Gästen

Friedrichsfeld. Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Und so fand das Dampfnudelessen des GV Liederkranz in diesem Jahr auch zum dritten Mal statt. Um es gleich zu sagen, es war der absolute Rekord an Gästen. Schon gleich zu Beginn um 11 Uhr füllte sich das Sängerheim zusehends, so dass die ohnehin schon großzügige Bestuhlung noch schnell erweitert werden musste.

30 Kilogramm ...