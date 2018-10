Ringer behaupten Spitze

Ladenburg. Deutlich besiegten die Ringer des ASV Ladenburg den Oberligisten AC Ziegelhausen. Es kristallisiert sich ein Spitzentreffen am kommenden Wochenende bei der ebenso verlustfreien „Eiche“ in Sandhofen ab. In der Klasse bis 57 Kilogramm musste Malik Bicekuev seine erste Niederlage der Saison gegen Julian Zinser hinnehmen und unterlag mit 2:3 Punkten. Quasi in der letzten Sekunde der

...