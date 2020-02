Ringer sichern Treppchenplatz

Ladenburg. In Daxlanden fand die Landesmeisterschaften im Freistil statt. In der A-Jugend konnten Finn Kai Schwalbe, der ohne Gegner kampfloser Sieger seiner Gewichtsklasse 42 Kilogramm war, Asis Isaev 55 Kilogramm und Nikita Eliseev 80 Kilogramm den ersten Platz belegen. Yunus Bagci 51 Kilogramm belegte einen guten zweiten Platz und konnte somit als Neuzugang unter Beweis stellen, was er

