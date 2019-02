Römerstädter auf Siegesstraße

Ladenburg. In der Bezirksliga Nord musste die erste Mannschaft der LSV 1864 Ladenburg eine weitere bittere 3:9-Heimspielniederlage hinnehmen. Teamchef Moritz Schneider konnte wiederum nur eine stark kämpfende Rumpfmannschaft aufbieten. Nur zwei der gemeldeten Spieler für die erste Mannschaft standen an der Platte. Die Eingangsdoppel gingen noch mit 2:1 an die Römerstädter. Aber in den

...