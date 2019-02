Rope Skipper sind in Bestform

Ladenburg. In diesem Jahr qualifizierten sich von der Ladenburger Sportvereinigung zwei Mannschaften im Rope Skipping für das erstmals ins Leben gerufene Bundesfinale für Teams am 16. März in Wuppertal.

Bei den Badischen Meisterschaften am 27. Januar in Auggen erreichten Lorena Baumann, Cécile Bläß, Ida Kailich, Jaqueline Ott und Victoria Pech in der Altersklasse 1 den dritten Platz.

