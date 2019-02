Rope Skipper weiterhin erfolgreich

Ladenburg. Nach den Teammeisterschaften Ende Januar wurden am letzten Samstag in Kappelrodeck die Badischen Einzelmeisterschaft und das Landesfinale ausgetragen. Beim dortigen Wettbewerb ging es für die LSV-Mädchen nicht nur um gute Platzierungen, sondern auch darum, die geforderte Qualifikationsgrenze für einen weiteren Start in Hanau zu erreichen. 30 Sekunden Speed laufen, noch einmal Speed

...