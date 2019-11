„Rope Skipper“ zeigen ihr Können

Ladenburg. Am vergangenen Sonntag gab es für die Ladenburger „Rope Skipper“ nach der langen Sommerpause in Seckenheim den ersten Wettkampf auf Gauebene. 25 Teilnehmer der LSV zeigten in unterschiedlichen Altersklassen und Disziplinen, was sie in der letzten Zeit gelernt haben.

Im Einsteigerwettbewerb E4 durften die Jüngsten zu den technischen Disziplinen wie Speedlaufen und Criss Cross

...