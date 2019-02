Schwungvoll durch die Kampagne

Neckarhausen. Wichtiger Bestandteil des Karnevalsvereins Kummetstolle ist die Garde. Die 19 „Mädels“ der Garde sind zwischen 14 und 28 Jahre alt. Sie trainieren zweimal pro Woche (Schritte, Tanz, Fitness, Dehnübungen und Sprungkraft) je zwei Stunden in der DJK-Halle in Neckarhausen. Diese Tanzformation – und nur diese – darf zwei Tänze einstudieren: einen Marschtanz, der in diesem Jahr auf

...