Sechs Medaillen

Ladenburg. In Stuttgart-Feuerbach fand der neunte Nikolaus-Cup im Rhönradturnen statt. 39 Rhönradturnerinnen traten in den verschiedenen Altersklassen an.

Philine Kunze und Liana Bajramovic turnten ihren ersten Wettkampf und starteten in der Anfängerklasse zehn Jahre und jünger. Beide turnten eine sehr schöne Kür und belegten mit nur 0,15 Punkten unterschied den ersten und zweiten

...