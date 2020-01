SGEF: weibliche D-Jugend verliert

Edingen. Am Sonntag kamen die Spielerinnen des TSV Birkenau in die Werner-Herold-Halle nach Edingen, um gegen die Mannschaft der weiblichen D-Jugend der SGEF zu spielen. Die Freude und Motivation durch den Sieg in der vergangen Woche merkte man den Mädchen der Gastgeber beim Anpfiff des Spiels deutlich an. Beide Mannschaften zeigten anfangs ein nahezu ausgeglichenes Spiel zwischen dem

...