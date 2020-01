Skat und Senioren-Kaffee bei der AWO

Ladenburg. Der Ortsverein Ladenburg der Arbeiterwohlfahrt (AWO) teilt mit, dass auch in diesem Jahr wieder die beliebten Senioren-Kaffeenachmittage sowie die Skat-Frühschoppen stattfinden.

Die nächsten Senioren-Nachmittage werden am 21. Januar sowie am 28. Januar ausgerichtet (14 bis 17 Uhr, Begegnungsstätte Löwenscheuer, Cronbergergasse 5, Ladenburg). Der kommende Skatfrühschoppen findet am 19. Februar (10 bis 14 Uhr) statt, ebenfalls in der Löwenscheuer.

Die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen der AWO freuen sich über eine stattliche Teilnehmerzahl bei den Veranstaltungen. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.01.2020