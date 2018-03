Souverän gewonnen

Anzeige

Edingen-Friedrichsfeld. Am Sonntag spielte die D1-Jugend in Edingen gegen die Mannschaft der SG Horan. In beiden Halbzeiten eroberten die Jungs der SGEF viele Bälle, liefen viele Konter und leisteten eine gute Abwehrarbeit. Nils im Tor war wieder in hervorragender Form, er hielt fast jeden Ball und sogar zwei Siebenmeter. In der ersten Halbzeit ließ er nur ganze vier Treffer in sein Tor. In der Werner-Herold-Halle waren viele Zuschauer, die die Mannschaft anfeuerten und ihr damit halfen zu gewinnen. ek