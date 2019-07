Spannende Derbys in der Nordbadenhalle

Heddesheim. Auch in diesem Jahr nahm die SG Heddesheim mit den Minis am Kunstrasenturnier in Lützelsachsen teil. Angereist mit 23 Mädels und Jungs, durften die Heddesheimer auf Nachfrage mit zwei Mannschaften antreten.

Groß und Klein wurden in jeder Mannschaft gemischt und schon waren zwei relativ gleich starke Teams bereit. Jedes Team bestritt drei Spiele und alle, die dabei waren,

...