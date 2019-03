Spannender Kampf zum Abschluss

Ladenburg. Obwohl die Gewichtheber des ASV Ladenburg schon vor dem letzten Wettkampf in der 2. Bundesliga in Obrigheim als Tabellenletzter als Absteiger in die Oberliga feststanden, fehlte dem Kampf nichts an Spannung. Erst die jeweils letzten Versuche führten die zweite Mannschaft des SV Germania Obrigheim zu einem knappen Sieg mit gerade mal einem Punkt Vorsprung. Das knappe Endergebnis

...