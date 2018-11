Spannung bis zum Ende

Edingen-Friedrichsfeld. Am Sonntag waren die Jungs der männlichen E-Jugend der SG Edingen-Friedrichsfeld zu Gast bei der TSV Amicitia Viernheim. Diese Partie war einfach vom Anpfiff an spannend. Die Jungs der SG gingen schnell in Führung. Mussten diese aber schon nach zirka sechs Minuten abgeben. Die Mannschaften zeigten ein schnelles Abwehr- und Angriffsspiel bei dem sich aber leider ein paar

...