Spenden für „Freezone“

Ladenburg. Die vielfältigen und üppigen Spenden von Ladenburger Landwirten und Gärtnereien ermöglichten der kfd-Frauengemeinschaft St. Gallus Ladenburg einen bunten und umfangreichen Erntedank-Altar zu gestalten.

In der Apsis der St. Galluskirche wurden nach den Gottesdiensten und den darauf folgenden Tagen die Gaben gegen eine Spende an die Frau und an den Mann gebracht. Auch die

...