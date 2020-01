Starke Ringer

Ladenburg. Am Wochenende nahmen vier Junioren-Ringer des ASV Ladenburg an den baden-württembergischen Meisterschaften in Ebersbach (Württemberg) teil.

Alexander Riefling, 67 kg, kämpfte sich in fünf Kämpfen zum Titelgewinn. Daud Moritz Elembaev, 70 kg, musste ebenfalls fünf Kämpfe bestreiten und musste sich erst im Finale seinem Trainingspartner aus Ladenburg beugen.

Maxim

...