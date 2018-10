Starkes Heimspiel

Ilvesheim/Ladenburg. Am Oktoberfestwochenende in der Neckarhalle begrüßte die männliche D-Jugend 2 die Mannschaft der ASG Horan/St. Leon/Reilingen 2. Das Spiel kam in der Anfangsphase nicht so recht in die Gänge, auch wenn der Gast direkt in der ersten Minute mit 0:1 in Führung ging, brauchte es bis zur siebten Minute bis die Jungtiger ihre erste Führung im Spiel zum 3:2 erzielten. Danach

...