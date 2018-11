Steiniger Weg bis zum Ziel

Edingen-Friedrichsfeld. Noch 30 Sekunden waren zu spielen: 24:25 für die SGEF, die in Ballbesitz waren. Zeitspiel war angezeigt, die Zuschauer hielten den Atem an, als Luca seinen Mitspieler Arved per Kempa-Pass bediente und dieser zum 24:26 traf. Grenzenloser Jubel in der Stadthalle Östringen, Auswärtssieg bei den Löwen. Zweiter Tabellenplatz gefestigt.

Doch bis zu dieser Szene war es

...