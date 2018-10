Trainer erleichtert

Edingen. Nachdem die Haie am vergangenen Wochenende den Aufsteiger aus Mannheim-Vogelstang in die Schranken weisen konnten, stand am Mittwoch im Pokal bereits der nächste Fight gegen einen Mannheimer Vorstadtclub, den SKV Sandhofen, an.

Es kam, wie es kommen musste. Die Herren des TVE starteten desolat und ermöglichten es dem SKV einen VierTore-Vorsprung zu erspielen (10:6; 19. Min).

...