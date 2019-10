Trainingseifer zahlt sich gegen Plankstadt aus

Seckenheim. Die Turnerinnen der TSG starteten in der D-Liga bereits am letzten Septemberwochenende bei der TSG Ketsch in ihren ersten Vergleich.

Jana Bönisch, Charlotte Epe, Mila Reimund, Pia Sattler, Julia Schüssler, Alexandra Seehars, Jolie Werle und Mathilda Zupanic trafen hier gleich zu Beginn auf einen sehr starken Gegner. Obwohl an allen Geräten durchweg gute Leistungen gezeigt

...