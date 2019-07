TVF-Jugend beim Edinger Lauftag

Friedrichsfeld. Nach der Teilnahme am Schweinehundlauf beim Dämmermarathon war der Lauftag des TV Edingen das neue Ziel der Friedrichsfelder Leichtathletikjugend. Fünf Läufer gingen an den Start über zehn Kilometer. Ziel war für alle eine Zeit möglichst deutlich unter einer Stunde. Am Ende haben alle dieses Ziel erreicht.

Die beste Zeit stand für Domenik Haas mit 47:46 Minuten. Dies

