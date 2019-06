TVF-Wanderer erklimmen Felsen

Friedrichsfeld. Die traditionelle Vereinswanderung des Turnvereins 1892 Friedrichsfeld führte am diesjährigen Christi Himmelfahrtstag ins schöne Dahner Felsenland. Mit einer erneut sehr beachtlichen Teilnehmerzahl von über 90 Personen machte sich der Tross frühmorgens um acht Uhr in zwei Reisebussen auf den Weg in die Südwestpfalz.

Ziel war die Dahner Hütte im Schneiderfeld, zu der die

...