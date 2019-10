Überzeugende Ergebnisse

Seckenheim. Am letzten Septemberwochenende fanden in Karlsruhe die Badischen Mannschaftsmeisterschaften der Schülerklassen statt. Nachdem in ganz Baden über die Saison die Vorkämpfe verglichen wurden, durften die jeweils besten acht Teams einer Wettkampfgruppe in Karlsruhe um den Landesmeistertitel kämpfen. Vom SV 98/07 Seckenheim qualifizierten sich mit der männlichen Jugend U 14 und U 16

...