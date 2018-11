Unglückliche Niederlage

Ladenburg. Am vergangenen Sonntag erwarteten die LSV-Handball-Damen den Tabellennachbarn PSV Knights Heidelberg in der heimischen Lobdengauhalle. Die Gäste hatten bis dahin nur ein Spiel verloren. Trotzdem wollten die LSV-Damen ihr eigenes Spiel durchziehen und das Heimspiel gewinnen. Und dies zeigten die Ladenburgerinnen in der ersten Halbzeit auch eindrucksvoll.

Vor einer gut

...